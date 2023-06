Arrestato Pluripregiudicato a Rufina Dopo Una Lotta al Mercato

Finisce agli arresti domiciliari dopo una lite al mercato. I carabinieri di Rufina (che operano sotto il coordinamento della Compagnia di Pontassieve comandata dal maggiore Giancarlo Caporaso) hanno fermato un pluripregiudicato 56enne di Pontassieve, già sottoposto all’obbligo di presentazione per altra vicenda, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. Il provvedimento è scaturito da reiterate violazioni alla misura in atto, segnalate all’Autorità giudiziaria dai carabinieri, nonché dalla denuncia in stato di libertà per minaccia e lesione dei militari della Stazione di Pelago. Stavolta, era la fine di maggio, al mercato domenicale di Pontassieve, l’uomo aveva litigato per futili motivi, finendo la discussione con un pugno assestato di punto in bianco al volto. Un colpo ben dato, che aveva causato alla povera vittima la rottura di un dente. Leonardo Bartoletti