Arrestato per spaccio a Borgo San Lorenzo: 400 grammi di hashish e 500 euro sotto la sella

Giovedì sera i carabinieri del radiomobile della compagnia di Borgo San Lorenzo hanno arrestato un 34 enne italiano, residente in Mugello e già noto agli uffici trovato in motorino con oltre 400 grammi di hashish. Quando lo hanno fermato per il controllo, infatti, si sono insospettiti per il forte odore di sostanza stupefacente, e hanno trovato nel vano sottosella del motociclo quattro panetti di hashish, del peso superiore ai 400 grammi, e denaro contante, pari ad euro 525 euro, custoditi all’interno del portafogli.

È stata quindi perquisita anche la sua abitazione, dove i Carabinieri hanno trovato altri 147 grammi di hashish e marijuana, 1,37 grammi di cocaina, e un bilancino di precisione. L’uomo, arrestato per l’ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti, ha trascorso, su disposizione della procura di Firenze, la notte presso le camere di sicurezza della stazione carabinieri di Borgo San Lorenzo. Ieri mattina il tribunale, su richiesta del pm, ha convalidato l’arresto.

