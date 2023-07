Arrestato ladro in camper a Parma, il bottino erano Airpods e una cassa bluetooth

Sente un rumore provenire dalla strada, si affaccia alla finestra e nota un uomo che con il braccio teso dentro un camper, che fruga all’interno dal finestrino rotto. Grazie all’allarme lanciato al 112 da un residente di via Sogliani, il balordo è stato tratto in arresto dalle volanti della polizia per furto.

Sarebbe stato lui, secondo quanto ricostruito, a rompere il deflettore del caravan per rovistare all’interno. Non è riuscito nel suo intento grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Addosso, l’uomo, un 33enne tunisino, irregolare sul territorio, aveva degli auricolari “Airpods“ e una cassa bluetooth: potrebbe essere il bottino di un precedente furto su un altro mezzo in sosta.