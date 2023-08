Arrestato il super ladro Olio e grimaldelli Fermato il terrore degli appartamenti

Un buon allarme collegato allo smartphone e il tempestivo intervento delle volanti del commisariato di Sesto Fiorentino e della questura. Così, stavolta, non si fa la cronaca dell’ennesimo furto in un appartamento sguarnito durante le vacanze, ma si racconta la buona notizia di un “professionista“ delle serrature, georgiano di 48 anni che per un po’ dovrebbe stare lontano dalle nostre case.

Il pm Gianni Tei, magistrato di turno durante il ponte di Ferragosto, ha infatti disposto l’arresto del ladro colto in flagranza e ora il giudice dovrà decidere sulla misura.

Nel frattempo, la polizia ha ricostruito il suo “curriculum“: ben noto alle forze di polizia, al suo attivo il cittadino straniero vanterebbe infatti diverse denunce e arresti collezionati a giro per l’Italia, sempre o quasi per furti in appartamento.

Gli agenti sono naturalmente andati a fondo nella vicenda scoprendo che aveva con sé anche i cosiddetti “ferri del mestiere”: grimaldelli, cacciaviti, una torcia e perfino un lubrificante comunemente utilizzato per serrature o altri ingranaggi. Con quello e una serie di “passpartout“ è riuscito ad aprire la porta dell’appartamento di Sesto Fiorentino senza neanche usare la forza. Nel “kit“ del topo d’appartamento anche un cappellino e la mascherina FFP2 che per gli investigatori corrisponderebbero agli accessori indossati dall’intruso al momento del suo “blitz”, senza invito, in casa del vacanziere.Sulla base di quanto ricostruito, l’uomo non avrebbe avuto al seguito refurtiva trafugata dall’abitazione visitata pochi istanti prima. Con molta probabilità l’arrivo in corsa delle volanti ha scoraggiato i suoi propositi, costringendolo alla fuga prima che potesse mettere a segno il colpo.

Il padrone di casa, non appena raggiunto dall’“alert“ sullo smartphone, ha preso in mano la situazione: sul dispositivo ha infatti visto in diretta, tramite teelcamera, il ladro in azione.

Due volanti hanno subito circondato l’area e in pochi attimi hanno fermato in strada il sospetto. Per la professionalità e la celerità con la quale sono intervenuti gli agenti, il questore Maurizio Auriemma si è voluto congratulare personalmente con i poliziotti delle volanti di Sesto Fiorentino e di via Zara che hanno sventato il furto ed effettuato l’arresto.

Ma purtroppo l’impegno non sempre è sufficiente. Lo dimostra il doppio furto messo a segno ai danni della struttura ricettiva di Giovanni Gandolfo, in via degli Orti Oricellari, a due passi da via Palazzuolo. Il 14 notte, nel suo albergo, sono stati portati via un computer e l’incasso della tassa di soggiorno. E i locali della reception sono stati messi tutti a soqquadro. Ieri i ladri sono tornati per distruggere la tastiera numerica per accedere alle camere.