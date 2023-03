Arrestato il "nemico della burocrazia"

A fine Febbraio era stato arrestato per la rissa provocata alle Poste di via Canova: "Voglio il reddito di cittadinanza". Gli impiegati l’avevano rimandato indietro perché non aveva un documento d’identità per poter eseguire la pratica. Aveva reagito con violenza anche agli agenti arrivati per bloccarlo e far riaprire l’ufficio: gli altri clienti per sicurezza erano stati fatti evacuare. Era stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. L’altra notte il 69enne ’anti burocrazia’ si è ripetuto: verso le 22 davanti a S.M.Nuova si è disteso in terra ostacolando il passaggio delle ambulanze. Due ore più tardi ha scagliato il motore d’un aspirapolvere su un bus, ingrangendo un vetro. In Questura ha mantenuto l’atteggiamento insofferente e provocatorio, si è ’preso’ con un paio di agenti: è stato arrestato per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. g.sp.