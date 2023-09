Arrestato il ‘guastatore’. Si arrampica nudo su Ercole e Caco davanti alla piazza piena

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Una piazza della Signoria strapiena, a fine mattinata, per l’arrivo dei 35mila di Corri la vita 2023, è stata il teatro per l’ennesima esibizione di Vaclav Pisvejc, l’artista guastatore noto per gli imbrattamenti di opere altrui e monumenti e anche per un quadro rotto in testa a Marina Abramovic.

Completamente nudo, con la scritta “censurato“ disegnata addosso dal petto fino a una gamba, si è arrampicato su Ercole e Caco: spalle alle statua, braccia avvinghiate alle braccia di marmo del personaggio scolpito da Baccio Bandinelli, fronte rivolta verso la folla.

Da sotto si sono sollevati cori di disappunto e smartphone, immediatamenti puntati verso l’inattesa e poco apprezzata performance.

Video e foto che diventano virali in un batter d’occhio. Ma istantaneo è stato anche l’intervento dei carabinieri della stazione Uffizi che, con l’ausilio della polizia municipale, degli agenti del commissariato di Rifredi e dei vigili del fuoco, lo hanno prima coperto. Poi fatto scendere. Infine arrestato.

Resistenza a pubblico ufficiale, l’accusa che gli è costata le manette, caricata da una denuncia per deturpamento di beni culturali e atti osceni in luogo pubblico. In un post sui social, il sindaco Nardella oltre a condannare il "gesto gravissimo", parla anche di danneggiamenti all’opera. Da un sopralluogo eseguito dai tecnici delle Belle Arti del Comune " sono emersi alcuni danni al marmo del basamento e della statua e il distacco dello stucco utilizzato durante il restauro per sigillare alcune fessure - fa sapere Palazzo Vecchio -. I tecnici hanno evidenziato la necessità di ripetere alcuni trattamenti eseguiti durante il restauro per garantire la conservazione del monumento". "Auspichiamo che siano applicate pene severe e adeguate", dice la vicesindaca Alessia Bettini.

E’ il terzo caso di danneggiamento in poche settimane: prima i tifosi tedeschi che hanno imbrattato il corridoio vasariano con le scritte spray, poi il turista (sempre tedesco) arrampicatosi sul Biancone per scattarsi un selfie, e ieri Pisvejc.

L’artista, ceco come Jan Palach a cui spesso si ispira, questa mattina comparirà davanti al tribunale per il processo per direttissima. Non è la prima volta che finisce in galera per le sue azioni. Nel marzo dell’anno scorso, venne arrestato per aver appiccato il fuoco al telo nero che era stato apposto sulla copia del David sull’Arengario in segno di condanna alla guerra all’Ucraina. Ha poi collezionato una sequenza infinita di denunce e processi per le performance più svariate. Il blitz alla mostra della Abramovic a Palazzo Strozzi, lo spray sul “Big Clay“ di Urs Fischer (per questo gesto Sgarbi lo ha difeso in tribunale) fino alle scritte provocatorie nei confronti del “collega“ Jeef Koons. "Marry me", la scritta che apparve sul bugnato di Palazzo Strozzi, sede dell’esposizione.