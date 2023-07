Arrestato a Firenze per Bancarotta Fraudolenta: Misure Interdittive e Sequestri

Bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: con queste accuse la Guardia di Finanza di Firenze ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per Michele Giambra – 74enne costruttore siciliano trapiantato in Toscana, in passato al centro di numerose inchieste – e altre sei misure interdittive e sequestri per oltre 900mila euro. Oltre a Giambra sono indagate anche le figlie e i generi. Per cinque di loro il gip del tribunale di Firenze ha inoltre adottato il divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali. Le indagini partono nel 2021 dopo che il tribunale ha dichiarato fallita l’impresa dei Giambra, la Santa Felicita srl, attiva nella compravendita e ristrutturazione di immobili. Secondo le indagini, attraverso una testa di legno, avrebbero azzerato il capitale della società con bonifici e prelievi e simulato la vendita di due magazzini e diversi terreni nell’Aretino, senza mai versare il prezzo pattuito, rendendo così inefficace la procedura di riscossione da parte dell’Erario dei debiti accumulati.