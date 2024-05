Arrestati i due truffatori seriali

Due biechi malviventi, abili del truffare persone anziane, sono stati denunciati dalla polizia per truffa aggravata ai danni di una signora di 81 anni di Barberino Tavarnelle alla quale erano stati sottratti gioielli e preziosi per quasi 6mila eur. I due, originari della provincia di Napoli, sono stati fermati dalla polizia stradale di Caserta, lungo l’A1 all’altezza del territorio del comune di Casagiove. I due erano bordo di una vettura che procedeva ad alta velocità, e che era stata segnalata come auto sospetta. Gli agenti hanno trovato addosso ad uno dei due monili per 6mila euro e in un giubbotto la somma di 425 euro. Da accertamenti è emerso che i due uomini provenivano da Barberino Tavernelle dove un’81enne aveva denunciato di essere rimasta vittima di una truffa aggravata. I due le avrebbero fatto credere che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente e che servivano soldi o gioielli per sanarne la posizione.

AnSet