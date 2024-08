Arrestati i borseggiatori con la tecnica dello zaino

Avvicinarsi, come se niente fosse, accanto alla vittima designata; poggiare un qualcosa di proprio sopra il “bersaglio“ e poi, con altrettanta “nochalance”, riprendere il proprio cammino. Ma non prima di aver afferrato l’oramai ben camuffato e nascosto oggetto del desiderio portandolo così via al legittimo proprietario o possessore. Una tecnica ben rodata, ma che non sfugge più all’occhio attento della squadra di pg della Polfer: così mercoledì, a Santa Maria Novella, due borseggiatori “d’esperienza“ (72 e 56 anni, peruviani) sono finiti in manette.

Gli agenti della polfer erano infatti ben mimetizzati tra i viaggiatori e hanno adocchiato le due facce a loro note.

Quest’ultimi, si sarebbero infatti apparentemente evitati a vicenda, osservando insistentemente i bagagli dei turisti e comunicando verosimilmente tra loro con i telefoni.

La cosa ha insospettito i poliziotti che sono andati a fondo nella vicenda diventando, senza farsi mai notare, la loro ombra.

La coppia avrebbe impegnato gli agenti per diverso tempo, passando dalla galleria della stazione, alle carrozze dei treni ATV, fino ad alberghi ed esercizi pubblici della zona, sempre comunque dietro a persone con al seguito un bagaglio.

Ad un certo punto però i due sono entrati in azione: mentre uno avrebbe verosimilmente fatto da “palo”, l’altro avrebbe appoggiato il suo voluminoso zaino sopra quello di un turista statunitense che in quel momento stava pranzando all’Antico Vinaio.

Nella fase successiva dell’episodio, lo stesso uomo avrebbe poi ripreso la marcia portandosi però via, insieme al suo, anche lo zaino pieno (all’interno anche carte di credito e un notebook di ultima generazione, per un valore di circa 4mila euro) del viaggiatore, abilmente nascosto dalla sua vista.

La scena tuttavia è durata poco: ad entrare subito in azione è stata anche la polfer. I due sono stati subito fermati e arrestati con l’accusa di tentato furto in concorso, aggravato proprio dal fatto di essere stato commesso - come previsto e punito dal nostro codice penale - sul bagaglio di un viaggiatore, per giunta in una stazione. Ieri, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per i due l’obbligo di firma.