Arrestati due ’piazzisti’ di ogni genere di droga E ‘segnalati’ i loro clienti

Tra i controlli straordinari del territorio effettuati dall’Arma, molti hanno riguardato gli spacciatori. In Piazza Stazione è stato arrestato un senegalese di 48 anni: stava vendendo una dose di crack ad un ’cliente’. Perquisito, aveva anche 5,6 grammi di eroina, 23,43 crack e 971 euro. Arrestato anche un 27enne tunisino sorpreso in Piazza de Peruzzi a cedere una dose di coca. Addosso altri 1,8 grammi di coca, 2,8 di hashish, 0,2 di crack e 50 euro. Denunciato – in via da Verrazzano – un 24enne tunisino: aveva 34,6 grammi di hashish e 216 euro; analoga denuncia di un marocchino di 28 anni, sorpreso in Piazza dei Peruzzi con 6,2 grammi di hashish, 5,3 di coca e 280 euro. Segnalati al Prefetto 9 assuntori alla Fortezza, Piazza de Peruzzi e alla Stazione con modiche quantità di droga.