Arredi abbandonati Multa da 6.500 euro

Letti e materassi abbandonati sulla Pesa, denunciato imprenditore. I carabinieri forestali di San Casciano sono intervenuti su segnalazione nella zona di San Vincenzo a Torri e lungo la sponda del torrente, all’altezza del campo sportivo, hano trovato due letti con doghe in legno, un divano, tende veneziane e altro materiale tessile. Da una scatola di cartone, riportante il nome di una società di Montelupo Fiorentino, i militari sono risaliti al responsabile, che ha detto di avere autorizzato al ritiro una persona di sua conoscenza. Segnalato per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, dovrà ora rimuoverli e pagare una multa di 6500 euro.