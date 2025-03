Arno in piena, chiuso il ponte fra Signa e Lastra a Signa

Firenze, 14 marzo 2025 – Stop alla circolazione sul ponte fra Signa e Lastra a Signa. Il divieto è scattato alle 11, subito dopo il superamento del livello di 7,50 metri e andrà avanti fino al passaggio della massima ondata di piena previsto (salvo evoluzioni diverse della situazione) per il pomeriggio.

Firmata a Lastra a Signa l’ordinanza di chiusura delle attività commerciali, produttive e industriali fino al termine dell’allerta meteo rossa. Lo ha comunicato il comune.

Già dalla mezzanotte era scattato il divieto di percorrere la passerella pedonale sull’Arno che collega sempre i due comuni e, intorno alle 11 di oggi, sono stati interdetti al passaggio di veicoli e pedoni anche tutti i sottopassi. Per questo motivo, al momento, il quartiere della Costa, a Signa, non è raggiungibile né a piedi né in auto se non da parte di mezzi autorizzati e attrezzati. Non si registrano però allagamenti e criticità particolari.

Sempre a Signa, con un’ordinanza, è stata disposta la chiusura del ponte pedonale di collegamento tra le sponde dell’Arno che collega Signa e Scandicci in località San Donnino, sono stati interdetti tutti i sottopassi ferroviari che consentono l’accesso alle sponde del fiume Arno e infine, alle 12.50, è stato vietato il passaggio sul ponte sul Bisenzio in via Nannucci, fra San Mauro e San Donnino. Tante le zone che registrano allagamenti di scantinati e garage, oltre che vasti ristagni di acqua. La situazione è in continua evoluzione.