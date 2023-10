"Armonie d'autunno: Quattro Appuntamenti di Musica Classica a Calenzano"

Nuova edizione per "Armonie d’autunno" la rassegna dedicata alla musica classica e da camera al via dal prossimo sabato. Quattro gli appuntamenti, a ingresso libero e gratuito, con prenotazione obbligatoria a [email protected] e 0558833292. Si parte sabato 28 alle 21 al Teatro Manzoni con gli artisti del Coro del Maggio musicale. Poi, sempre in Teatro, domenica 19 novembre alle 18,30 con il concerto dei Solisti del Coro del Maggio mentre la domenica dopo la rassegna sarà ospite della Pieve di San Severo a Legri alle 18,30 con la Cappella musicale della basilica di San Lorenzo a Firenze. La conclusione sarà il 6 dicembre alle 21 in Teatro con Ensemble Harmonie e Ensemble di Saxofoni del Liceo musicale Dante di Firenze.