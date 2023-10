Armi scovate in un container a Reggello: arrestato albanese I carabinieri hanno arrestato un albanese per detenzione illegale di armi e munizioni in un magazzino clandestino scoperto a Reggello. Durante la perquisizione sono stati trovati fucili semiautomatici, munizionamento e cartucce. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.