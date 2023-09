Arma, Cannarile va in pensione a Scandicci: ultimo saluto istituzionale

Oggi ultimo giorno di lavoro per il comandante della compagnia di Scandicci, tenente colonnello Gianfranco Cannarile. L’ufficiale è arrivato in città nel 2018, e si è messo alla guida del presidio dell’Arma che ha giurisdizione anche sui comuni del Chianti (Impruneta, Barberino, Tavarnelle) e della Val di Pesa (San Casciano e Montespertoli). Ieri è stato il momento dei saluti istituzionali, ma non sono mancati gli attestati di stima e i ringraziamenti anche da parte delle associazioni cittadine e dei semplici cittadini. Sono stati cinque anni intensi soprattutto a presidio del territorio, visto che con la stabilizzazione della tramvia l’attività operativa a Scandicci è cambiata radicalmente nelle sue modalità. Nei prossimi giorni sarà annunciato il nuovo comandante che si occuperà della Compagnia cittadina.