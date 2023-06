Arie Estive" a Figline Incisa, Ingresso Gratuito per Concerti di Musica Classica"

Ingresso gratuito per "Arie estive", appuntamenti con la musica classica nell’Area del teatro comunale Garibaldi. Il 29 giugno in scena "Don Giovanni", il dramma gioioso di Mozart interpretato dagli artisti della Greve Opera Academy e dall’Orchestra da camera di Greve in Chianti, con la direzione di Adrian Sylveen e in collaborazione con il Coro del teatro comunale Garibaldi. Il secondo appuntamento sarà martedì 4 luglio alle 21,30 alla Parrocchia di Santa Maria di Loreto a Palazzolo col quartetto di clarinetti Schumann in un "Concerto d’estate" con musiche di Händel, Bach, Tomasi, Monti, Grundman e Gounod. Informazioni: [email protected], tel. 055.9125247.