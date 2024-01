Aria nuova in via Piave. La scuola diventa green

Cambia il clima alla scuola di via Piave: entro primavera sarà totalmente rinnovato tutto il sistema di aerazione e riscaldamento del plesso dell’infanzia di Figline. La prima parte è già stata ultimata: sfruttando anche la chiusura natalizia, è stata installata una nuova pompa di calore, è stato ultimato il cappotto termico perimetrale e aggiornati tutti i quadri elettrici. Inoltre sul tetto della scuola materna adesso si trova l’impianto fotovoltaico, al servizio dell’edificio. Si tratta della prima tranche di lavori per la riqualificazione energetica dello stabile di via Piave che sarà conclusa nelle prossime settimane con il sistema di aerazione delle aule: verrà realizzato un impianto di ventilazione che permetterà il ricambio dell’aria senza necessità di aprire le finestre.

Gli operai entreranno nelle aule ogni volta che non ci saranno le lezioni, sfruttando i fine settimana e i periodi di chiusura, come le vacanze pasquali: in questo modo, garantiscono dal Comune, non verrà mai intralciata la normale didattica. Le opere sulla scuola dell’infanzia costano in tutto 130 mila euro, finanziate interamente da un bando Pnrr destinato proprio a rendere più confortevole e sostenibile l’edificio pubblico sul fronte della climatizzazione.

"Già con questa prima tranche di lavori – sottolinea l’assessore alla formazione Francesca Farini – abbiamo provveduto all’isolamento termico dell’edificio: servirà a favorire il benessere all’interno delle classi dal punto di vista climatico. Entro la primavera, lavoreremo anche sull’interno delle aule, senza mai disturbare i ragazzi".

In programma, annuncia, anche altri lavori nel plesso: riguarderanno i locali della cucina e la sostituzione della caldaia. Il cantiere su via Piave, ricorda ancora l’assessore, va ad aggiungersi "agli oltre 600mila euro di manutenzioni che hanno riguardato i 16 plessi scolastici di Figline e Incisa nel periodo estivo".