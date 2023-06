Aria nuova al teatro Manzoni Ok ai lavori sugli impianti Ma saranno avviati tra un anno

I lavori dureranno sei mesi e inizieranno al termine della prossima stagione teatrale, nella primavera 2024. Intanto però la giunta comunale ha dato il via a uno step importante con l’approvazione del progetto definitivoesecutivo di efficientamento energetico del teatro comunale Manzoni. Un’opera dal valore di 324mila euro, 264mila da fondi Pnrr e 60mila dal bilancio del Comune, con cinque linee di intervento previste che porteranno l’edificio dall’attuale classe energetica D ad A2, tutelando i caratteri storici e architettonici dell’immobile, per cui è stata rilasciata l’autorizzazione dalla Sovrintendenza.

La prima opera riguarda la ristrutturazione energetica dell’impianto di riscaldamento e climatizzazione: tutte le unità esterne saranno posizionate in maniera da risultare nascoste alla vista e nessun elemento verrà collocato sul tetto del teatro. Sarà adeguato anche il trattamento aria della sala teatrale. Il terzo intervento sarà invece sulla copertura del tetto del Teatro, per la quale sono previsti smontaggio dell’attuale manto di copertura in tegole marsigliesi e loro ripulitura, rimozione della guaina impermeabile esistente e posa della nuova stratigrafia termica ad elevata prestazione e basso spessore, con un materiale isolante di ultima generazione, infine posa delle tegole. Si passerà poi alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti, esterni ed interni, con impianti led ad alta prestazione. L’ultima operazione riguarderà gli infissi esterni dei camerini e del magazzino.

"Dopo l’intervento di restauro del 2002 – spiega il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Alberto Giusti – era necessario un intervento di ammodernamento degli impianti termici e la manutenzione straordinaria del tetto, che ci consentisse di migliorare in maniera significativa l’edificio in termini di efficientamento energetico. Grazie al lavoro dei nostri uffici comunali e dei tecnici incaricati della progettazione, siamo riusciti ad aggiudicarci i fondi del bando Pnrr dedicato ai teatri, che ci ha consentito di portare avanti questo investimento impegnando meno del 20% di risorse comunali".

Sandra Nistri