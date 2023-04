Toscana, sicurezza ponti: arrivano 11,7 milioni di euro per la manutenzione

Firenze, 14 aprile 2023 – Le Province di Arezzo, Pistoia, Siena e Lucca ricevono, per il triennio 2023-2025, un totale di 11,7 milioni di euro per la manutenzione dei ponti situati sulle strade regionali, grazie a una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta Stefano Baccelli, assessore della mobilità, infrastrutture e viabilità.

«Serviranno per interventi di manutenzione strutturale e di consolidamento dei ponti situati sulle strade regionali che attraversano le tre province. – spiega Baccelli – Ad Arezzo vanno 360 mila euro per la regionale 71. A Lucca 1.234 mila euro per vari interventi sulla regionale 445. Sulla Sr 66 in provincia di Pistoia si interverrà per 57.300 euro. Infine a Siena gli interventi riguardano la Sr2 per un totale di 10.049.311,45 euro”.

Quindi per la provincia di Arezzo, la zona interessata è sulla Sr 71, al km 118+259 a Camucia, nel comune di Cortona.

In provincia di Pistoia la manutenzione riguarderà la Sr 66, al km 23+400 nel comune di Quarrata.

Nella provincia di Siena verranno apportati due interventi sulla Sr 2, entrambi al comune di Poggibonsi, uno al km 249+350 e l’altro al 247+500.

A Lucca ci saranno quattro interventi, tutti sulla Sr 445: nei comuni di Castelnuovo Garfagnana, Pieve Fosciana e Fosciandora al km 22+400; nel comune di Camporgiano al km 32+100; nel comune di Bagni di Lucca al km 0+100; l’ultimo nel comune di Piazza al Serchio al km 39+700.