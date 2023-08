Arena Summer Fest, Un Mese di Cinema e Musica dal Vivo a Firenze

Un mese all’insegna del cinema (per piccoli e grandi) e della musica dal vivo con l’Arena Summer Fest in piazza Serristori. Per il cinema giovedì ci sarà il primo dei tre appuntamenti con il grande schermo, alle 21,30 con “Troppo cattivi” il divertente film di animazione di Pierre Perifel. Il 10 “Corro da te” il 10 agosto e il 22 “L’isola dei cani”. Altra serata dedicata al cinema anche venerdì 4 al Circolo Arci Burchio dove alle 21.15 sarà proiettato

“Caruso, zero in condotta” di Francesco Nuti (ingresso gratuito). Intanto a Poggio alla Croce, per la 22ª edizione di "Estate al Poggio" organizzata dalla locale Sms, sabato 5 apericena in piazza e musica dal vivo con Sheila e Gioele DJ a partire dalle ore 20, a ingresso libero. Per info: 055.8337855, 368.3299250, evento organizzato con il patrocinio del Comune.