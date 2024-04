Aree verdi . L’inaugurazione del ’Polo-06’

E’ stato un giorno di festa per Marradi, l’inaugurazione del Giardino del "Polo 0-6", presso l’ex Asilo Fratelli Scalini, dove sono collocati la Scuola dell’Infanzia e il Nido comunale. Con l’inaugurazione del "Giardino", prende vita la prima parte del progetto che oltre alla riqualificazione degli ambienti, con interventi sulla parte interna in estate, prevede la nascita di un progetto pedagogico-educativo nuovo: un percorso condiviso ed in continuità tra educatori ed insegnanti dei vari ordini di scuola, dal nido alle medie, e che accompagnerà anche i docenti con una formazione specifica, già iniziata, insieme all’Istituto degli Innocenti di Firenze. "Siamo molto orgogliosi del progetto che sta nascendo - commentano il Sindaco di Marradi Triberti (foto) e la delegata alla scuola Veronica Alberghi - Il ringraziamento va al personale dell’Istituto Comprensivo "Dino Campana" e al personale della Cooperativa Co.M.E.S. che gestisce il Nido. Quello del Polo 0-6 è un progetto importante per i nostri ragazzi, perché quello che andiamo a inaugurare non è un giardino ma un investimento in termini educativi sul futuro dei nostri bambini." Tante famiglie, tanti bambini, la merenda per tutti, per un pomeriggio davvero vivace e colorato. In uno dei luoghi "storici" della vita sociale di Marradi, donato nei primi anni del Novecento dalla famiglia Scalini, con l’asilo aperto nel 1908 a servizio delle donne marradesi, quasi duecento, che lavoravano nella filanda, e gestito fino al 1997 dalle suore. Ora è scuola dell’infanzia, e accanto c’è il nido "Papaveri e papere", che può accogliere fino a 25 bambini. La realizzazione del nuovo giardino è stata finanziata con fondi di Ministero e Regione Toscana, gestiti con la collaborazione dell’Unione dei Comuni.

Paolo Guidotti