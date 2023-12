Aree verdi, ecco il mega parco urbano

Per Natale il Comune regala un bosco alla comunità di Cerbaia. Un parco con 1300 alberelli, di cui 800 fusti e 500 specie arboree di piccole dimensioni. Sono loro l’ossatura della nuova area verde e cresceranno con i bambini del territorio. La zona è destinata a diventare un polmone del Chianti. Un investimento dell’amministazione di circa 300mila euro finalizzata a rivitalizzare l’ambiente fluviale lungo la Pesa. Alla fine diventerà uno dei boschi urbani più grandi della provincia di Firenze. "L’obiettivo è quello di rafforzare il connubio tra ambiente, patrimonio paesaggistico da valorizzare e tutelare, e nuove generazioni alle quali affidare le chiavi del futuro del pianeta", spiega il sindaco Roberto Ciappi. Al taglio del nastro del bosco "Mettiamo radici al tuo futuro", sono attese 300 famiglie. "L’invito che abbiamo rivolto ai genitori è di prendere parte all’evento per poter dare agli alberi assegnati il nome dei loro figli e figlie". Per il sindaco "l’area del parco è stata valorizzata e rinaturalizzata con la creazione di un’infrastruttura verde urbana che potrà offrire una varietà di benefici sotto il profilo ambientale, economico e sanitario. Il parco è teso ad innalzare la qualità della vita dei cittadini attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente e dell’aria". La zona interessata dal progetto di forestazione, frutto di un intervento che investe nella crescita green del territorio, è situata a due passi dal paese di Cerbaia dove sono presenti una scuola primaria, un asilo nido, una scuola dell’infanzia, un centro socio culturale, vari impianti sportivi e tante attività associative ed economiche.

Andrea Settefonti