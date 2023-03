Aree verdi e spazi gioco, lavori nelle frazioni

Sono partiti i lavori sulle aree verdi e gioco delle frazioni: gli operai comunali sono all’opera a Pian delle Macchie e poi proseguiranno a Stecco in via Fabiani, via Copernico a Figline (dove è prevista anche la manutenzione delle panchine), Cetinale, Restone e Gaville. In tutto l’investimento vale 88 mila euro "e rispetta gli accordi presi con assemblee e consulta delle frazioni – sottolinea l’assessore all’ambiente Paolo Bianchini -. Ci troviamo spesso anche a riparare quanto rovinato dall’incuria e da atti vandalici: mi riferisco a giochi usati da ragazzi troppo grandi e che comportano l’intervento di ditte specializzate sia alle aree cani dove alcuni padroni non hanno cura di impedire ai propri animali domestici di arrecare danni".

Da febbraio sono in corso riparazioni e manutenzioni su arredi e pavimentazioni in particolare nell’area cani di Incisa (recinzione, cancelli, paleria e buche provocate dai cani), sugli arredi dei giardini della Misericordia, Malgrat de Mar, Villa Campori e La Massa, dove sono stati sistemati anche vari giochi. Sono stati necessari interventi anche in via Brucalassi, piazza Gramsci, via XX settembre accanto al fontanello e sul Lungarno di Incisa: qui è stata ristrutturata la pedana antiscivolo in legno della composizione artistica della statua dell’Osservatore. In corso anche manutenzioni nel giardino del nido Chicchirullò.

Manuela Plastina