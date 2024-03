Area verde di via Francoforte . Il nuovo spazi eventi della città

Lo spazio verde su via Francoforte sull’Oder destinato agli eventi cittadini. In attesa che arrivino i progetti di sistemazione del nuovo centro, l’amministrazione ha deciso di normare l’utilizzo dell’area tra via Francoforte sull’Oder e piazza della Resistenza (quella dove ogni anno a Natale viene installata la pista di pattinaggio sul ghiaccio per intendersi) come spazio per gli eventi cittadini. Uno spazio piuttosto importante, in tutto 500 metri quadri nel pieno centro e totalmente fruibile da parte di eventuali soggetti commerciali sia per la sua estensione che per la sua collocazione. L’obiettivo è quello di concederne l’utilizzo anche per altri periodi dell’anno oltre a quelli della Fiera e delle festività natalizie. L’amministrazione ha chiesto di acquisire una perizia di stima da richiedere all’ufficio patrimonio, per quantificare il corrispettivo per la concessione in uso dello spazio, in caso di utilizzo dello stesso da parte di soggetti economici. Secondo quanto stabilito dalla giunta, il corrispettivo per la concessione in uso dell’area in oggetto può essere quantificato con una riduzione pari a 1/3 dei canoni stabiliti in precedenza (l’ultimo fissato nel 2019 era 3336 euro per 30 giorni), in considerazione dell’entità degli interventi temporanei da eseguire sull’area per l’accessibilità e lo stazionamento temporaneo della struttura che vi sarà installata. Il prossimo passo sarà dare vita a un bando per accogliere le domande da parte dei vari operatori commerciali. Va capito se si tratterà di street food, o di altri generi.