Area Gestione Patrimonio. Per architetti e ingegneri

Opportunità di lavoro in Toscana per architetti e ingegneri con il concorso dell’Università di Firenze per 4 tecnici. I vincitori della selezione pubblica saranno assunti mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno – categoria D, posizione economica D1 – per le esigenze dell’Area Gestione e Adeguamento del Patrimonio Immobiliare e dell’Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere. È possibile candidarsi entro il 2 febbraio 2024. Si richiede laurea triennale, specialistica, magistrale o laurea in architettura, ingegneria, urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale. Uno dei posti a concorso è per protette. Il profilo è un tecnico edilizio che presidi la progettazione di contratti di servizi e di lavori pubblici, con riferimento al patrimonio edilizio di Ateneo (edifici storici e contemporanei). Per candidarsi, accedere al portale del reclutamento inPA.