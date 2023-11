Area di Rabatta. Cna ora chiede più infrastrutture

"La crescita industriale che sta interessando l’area artigianale di Rabatta necessita di adeguate infrastrutture, a partire dai parcheggi": lo dice Cna Mugello che ora ha chiesto formalmente una modifica dello strumento urbanistico, il Piano Operativo Comunale di Borgo San Lorenzo per "adibire a parcheggio pubblico la Piazzetta del Consorzio, oggi usata come deposito da Comune e Vigili del Fuoco e, più recentemente, utilizzata in parte come Centro di Riuso. Si tratta di un’area di snodo fondamentale per la viabilità, ma anche di una zona centrale che potrebbe ospitare un parcheggio pubblico".

Cna inoltre vede "necessaria la creazione di stalli di parcheggio in Via Libero Grassi e Via della Fonderia per permettere ai mezzi di trasporto di fare manovra ed una migliore segnalazione dei sensi unici, così da evitare l’ingresso contromano e i connessi rischi di incidenti per chi esce dai capannoni. Oltre a questo, una manutenzione più puntuale sarebbe auspicabile".

"Su questi temi – risponde il sindaco Paolo Omoboni - c’è un’interlocuzione costante. E sulle proposte che vengono da imprese e Cna ci siamo confrontando. Intanto vorrei far notare che sulle manutenzioni è stato fatto di recente un primo intervento importante di asfaltatura. Il Poc prevede l’ampliamento dell’area industriale di Rabatta e la creazione di nuove aree a parcheggio. La proposta di Cna non è arrivata nei tempi dovuti come osservazione al Poc, ma su di essa stiamo facendo riflessioni costruttive".

P.G.