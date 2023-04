Amici a quattro zampe tra sorrisi e solidarietà. Così l’area cani promuove la partecipazione

Firenze, 21 aprile 2023 – La cura e la consapevolezza di cosa significhi dedicarsi ai nostri amici a quattro zampe sono stati i motori dell’evento “Dammi la zampa” protagonista domenica scorsa nell’area cani in via Rocca Tedalda. Il grande parco privato per i cani in via Rocca Tedalda, gestito dalla odv "Amico del guinzaglio”, ha aperto le porte all’iniziativa organizzata con l’associazione Firenze Regna.

Volontariato, sfilata amatoriale, educatori cinofili e stand per una giornata ricca di informazioni e divertimento. Presenti Oipa Firenze, che si occupa della tutela di animali e ambiente, contrastando i maltrattamenti e promuovendo i diritti animali.

Presenti “I pelosi di Gianna”, rifugio che accoglie cani in cerca di adozione, poi l’associazione SOS Levrieri che ha offerto informazioni sulla difficilissima realtà dei levrieri sfruttati e maltrattati nel mondo delle corse e della caccia in Irlanda, Inghilterra e Spagna. L’Apnec, associazione di educatori cinofili professionisti, sono rimasti a disposizione di tutti per una consulenza educativa.

A sostenere l’evento, patrocinato dal Quartiere 2, gli sponsor Zoolandia Market e Animalia.

"E’ stata una giornata di divertimento e partecipazione. Due valori che rappresentano la nostra associazione fino dalla sua fondazione nel 2008 – Ha detto il presidente di “Amico del guinzaglio”, Giampiero Rosati – All'inizio si chiamava Oasi del cane/Amico del guinzaglio. Questa area è stata la prima area privata per cani di Firenze, prima era utilizzata dal Comune per i saccoappelisti ed era in condizioni di abbandono. I soci di allora si sono adoperati per sistemarla come oggi è. Nel 2017 l’area, come testimonia la targa all’ingresso, è stata dedicata a Roberto Sclano, purtroppo scomparso. Era una persona veramente speciale che si è particolarmente impegnata e dedicata nella manutenzione e miglioramento dell’area e che vogliamo ricordare e ringraziare ancora oggi. Nel 2021 – ha concluso il presidente ringraziando tutti i soci per la collaborazione nella realizzazione dell’evento e gli enti che vi hanno preso parte – l’associazione è diventata ufficialmente una organizzazione di volontariato inscritta nell’albo del RUNT. Proprio la scorsa settimana è stato rinnovato per altri 5 anni il contratto di locazione con il Comune di Firenze. Lo scopo di questa associazione, come detto, è quello di creare un’area dove i nostri amati pelosi possono correre e fare amicizia in totale sicurezza e anche per fare socializzare i loro padroni e con l’evento “Dammi la zampa” l’obiettivo è stato pienamente raggiunto”.

Elena Marmugi