Area camper rimessa a nuovo

L’area camper

"Andolaccio" del comune di Barberino di Mugello, nei pressi del lago di Bilancino, si prepara alla stagione estiva, con un investimento di 35 mila euro, finanziato in parte con fondi regionali (circa 10mila euro) e il resto con fondi del bilancio comunale. In particolare sono stati installati nuovi sistemi di camper service, per lo scarico delle acque nere-grigie e per il rifornimento dell’acqua potabile. Ampliata anche la lavanderia, e si è piantato pure qualche leccio, per aumentare, nel futuro, l’ombra dell’area camper, una delle sue principali lacune. Con la gestione affidata alla Pro Loco di Barberino, l’attività è ripresa a crescere, e lo scorso anno si sono registrate oltre 2500 soste con una crescita superiore al 10% rispetto al 2021. E nei mesi di primavera si è già visto movimento, più degli anni scorsi.

Pa. Gui.