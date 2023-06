Arcobaleno d’estate Crociera con brindisi sul battello green "Che vista su Firenze"

di Rossella Conte

Una crociera sull’Arno sotto l’enorme Arcobaleno d’estate che giorno dopo giorno sta abbracciando tutta la Toscana. L’onda multicolor dell’iniziativa organizzata per l’undicesimo anno di fila dalla Regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana, ieri ha travolto anche le sponde del fiume fiorentino con il Brindisi galleggiante organizzato da Confesercenti Firenze e Confesercenti Toscana.

A bordo di ArnoBoat, il battello fiorentino elettrico e rispettoso dell’ambiente, gli ospiti sono partiti dal pontile di lungarno Diaz per poi passare, una gita proprio sotto Ponte Vecchio che ha regalato un tuffo nella storia. Un tour tra alcuni dei palazzi e dei monumenti più belli di Firenze accompagnati dalle prelibatezze a cura di Dettagli.

Tanti gli ospiti dell’iniziativa dalla vice presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi al direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi, il segretario generale della Camera di commercio di Firenze Giuseppe Salvini e naturalmente la capo cronista de La Nazione di Firenze Erika Pontini.

Ma anche Federico Ignesti, sindaco Scarperia e San Piero, Giampiero Moschetti, sindaco di Palazzuolo sul Senio e Stefano Passiatore, sindaco di Dicomano.

"Toscana Arcobaleno d’Estate, giunta alla sua undicesima edizione, rappresenta la tappa fissa che segna l’avvio della stagione estiva e valorizza le bellezze e particolarità della nostra Regione – spiegano Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana e Claudio Bianchi, presidente Confesercenti Firenze – Con questo brindisi sull’Arno abbiamo promosso un’esperienza ’insolita’, una crociera sull’Arno per vivere una Firenze come non l’hai mai vista ma al tempo spesso nel pieno rispetto dell’ambiente, dato che il battello Arnoboat è totalmente elettrico".

"La promozione del nostro territorio passa, anche, attraverso la valorizzazione e conoscenza di percorsi nuovi e diversi che possano suscitare ancor maggior interesse per i turisti. – proseguono Gronchi e Bianchi – Grazie a QN-La Nazione, Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana per l’impegno profuso, anche quest’anno, nella crescita e nel consolidamento di una iniziativa come ’Arcobaleno d’Estate’, che ha ormai assunto una grande importanza nell’opera di promozione del territorio".