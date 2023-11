Archiviazione per Cappato. Braccio di ferro sui motivi

FIRENZE

La procura ribadisce al tribunale di archiviare le indagini nei confronti di Marco Cappato e delle attiviste di Soccorso Civile Chiara Lalli e la fiorentina Felicetta Maltese, autodenunciati per l’aiuto al suicidio del 44enne di San Vincenzo, malato di sclerosi multipla, Massimiliano Scalas, avvenuto nel dicembre del 2022 in una clinica svizzera. Ma il pool legale dei tre disobbedienti chiede che le motivazioni dell’archiviazione siano diverse da quelle illustrate dal pm Carmine Pirozzoli. O altrimenti, come ipotizza in subordine il pm, si sollevi una questione di legittimità costituzionale. Per la procura, nel caso di Massimiliano, dei quattro requisiti individuati dalla legge (patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, trattamento di sostegno vitale, capacità di decisioni libere e consapevoli), manca il terzo.

"Il trattamento di sostegno vitale costituisce una grave discriminazione tra persone malate - dichiara l’avvocato dei tre attivisti, Filomena Gallo -. Infatti non tutte le persone, seppur affette da patologie irreversibili che siano fonte di sofferenze psichiche o fisiche intollerabili, necessitano di un trattamento di sostegno vitale o comunque questo potrebbe essere necessario in uno stadio così avanzato della malattia da obbligare il malato a sopportare mesi, se non anni, atroci sofferenze. Il giudice (Agnese Di Girolamo) ha dato 15 giorni al pm intervenuto per il deposito delle contromemorie, e si è riservata di decidere: se dovesse accogliere la nostra richiesta di archiviazione andrebbe a confermare che l’assenza del trattamento di sostegno vitale, inteso come trattamento farmacologico o meccanico, non può precludere l’accesso alla morte assistita, nel caso in cui siano soddisfatti tutti gli altri requisiti stabiliti dai Giudici costituzionali, finalmente abbattendo una grave discrimine tra persone malate. Se invece dovesse sollevare la questione di legittimità costituzionale, richiedendo così un nuovo intervento della Consulta, andrebbe a evidenziare quanto abbiamo sempre detto: il requisito del trattamento di sostegno vitale, individuato con specifico riferimento alla situazione di dj Fabo su cui la Corte costituzionale si era trovata a decidere nel 2019, discrimina le persone malate e deve essere superato diventando non necessario, al fine di garantire il rispetto del principio di autodeterminazione terapeutica e quello di eguaglianza".

