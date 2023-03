Adottato il Piano operativo comunale, Ordine Architetti: “Passo avanti per tutta Firenze”

Il presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze Andrea Crociani

Firenze, 13 marzo 2023 - “L'adozione oggi in Consiglio comunale del Piano operativo è un passo avanti per tutta Firenze. Dobbiamo renderne merito a chi ha lavorato con grande attenzione e dedizione a questo nuovo strumento: facciamo quindi i complimenti all'assessora all'Urbanistica Cecilia Del Re, agli uffici tecnici dell'assessorato, alla Giunta e al Consiglio comunale, per il lavoro fin qui svolto. E grazie anche all'Università di Firenze, ente attivo nella stesura del Piano operativo”.

È quanto ha dichiarato il presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze Andrea Crociani dopo l'adozione in aula del Piano Operativo comunale. “Ora inizia la fondamentale fase di studio ed analisi dei suoi contenuti e previsioni, con particolare attenzione alla successiva fase delle eventuali osservazioni - ha aggiunto Crociani -. Come Ordine ci auguriamo di poter contribuire al dibattito che nascerà intorno alla visione di città così come immaginata dal Piano operativo, ed agli strumenti per attuarla. A questo scopo, insieme al Comune di Firenze ed alla Consulta interprofessionale, abbiamo organizzato quattro incontri che si terranno nelle prossime settimane in Palazzina Reale, in quanto crediamo fortemente nell’importanza di un lavoro congiunto e di confronto tra i tanti attori urbani, nella consapevolezza che l’urbanistica, sebbene non possa risolvere tutti i problemi, rappresenti una opportunità per indirizzare e preparare Firenze alle sfide del futuro”.