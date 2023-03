Archi vecchi e imbrattati Il simbolo è da sistemare

Scritte, ruggine e vernice sbiadita. Ecco come appaiono gli archi colorati in via Pantin, che segnano l’accesso del comune e sono diventati anche il simbolo della grafica dell’amministrazione sia su web che sui social. La facciata del palazzo comunale è stata rifatta di recente, ma è dai dettagli che si vede la cura del centro cittadino. E appunto gli archi colorati, che hanno la vernice che si stacca a pezzi, le viti saltate e le scritte a pennarello su di sé, sono un dettaglio non proprio banale. Così come era un dettaglio non banale il baffo vergato a bomboletta sulla maschera del sole di Fouad Aziz, l’opera d’arte sistemata all’ingresso del centro Rogers, sull’altro lato della piazza. Ci sono voluti mesi e mesi di campagne non solo dei residenti, ma anche del nostro giornale prima che il Rotary Club di Scandicci, non l’amministrazione, raccogliesse l’appello e finanziasse la pulizia.

Gli archi colorati non sono certo un’opera d’arte, un’installazione di qualche creatore contemporaneo. Sono però ugualmente il frutto di un progetto, un abbellimento sul quale lo stesso comune nel tempo ha puntato per segnare la propria immagine. Da quanto si apprende, ci sarebbe un progetto per rinnovare i tre portali. L’obiettivo sarebbe quello di fare a meno della vernice, deteriorabile con la prolungata esposizione al sole, al freddo e agli agenti inquinanti, e puntare all’illuminazione, visto che ormai coi led è possibile ‘accendere’ qualsiasi cosa. Per il momento però non c’è né un progetto, né un impegno di spesa. Di certo una mano di vernice, in attesa di capire come meglio fare per rendere ‘contemporanei’ i tre archi colorati che sono stati inaugurati nel 2010.

F.Morv.