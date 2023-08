"Aranci? Ogni intervento green è da sostenere"

di Emanuele Baldi

Estate bislacca. Partita con freno a mano tiratissimo di un giugno frescolino e piovoso, prima di accelerare con le temperature vertiginose di luglio, per poi riacquattarsi a metà stagione e preparare – da oggi – l’ultima, grande, fiammata.

Meno tosta dell’anno scorso per chi non sopporta il bollore ma comunque più ’difficile’ rispetto a quelle del passato.

"Sì, sta per tornerà una nuova ondata di calore" conferma Bernardo Gozzini, direttore del laboratorio Lamma.

Gozzini, parliamo di temperature

"Per alcuni giorni staremo su massime di 37, 38 gradi fino a toccare anche i 39 che a Firenze non si sono raggiunte neanche in luglio. C’è però una differenza rispetto al mese scorso...".

Ci faccia tirare un sospiro di sollievo

"In questi giorni tirerà un vento di nord-est più secco che dovrebbe rendere il clima un po’ più ’sopportabile’. Certo siamo sempre parlando di 38 gradi, cioè sempre di 6-7 sopra la media del periodo".

Entriamo più nel dettaglio. Il giorno più caldo?

"Con ieri è finita la fase di piccola instabilità che ha generato alcuni temporali sparsi. Oggi la rimonta del promontorio anticiclonico si farà più consistente e allontanerà ogni tipo di perturbazione".

E la colonnina di mercurio inizierà a salire...

"Esatto, e lo farà almeno fino a mercoledì compreso. Poi inizierà un po’ a calare con giovedì e in modo più deciso tra venerdì e sabato prossimi".

Pioverà?

"Potrebbe, ma è presto per dirlo. Certo le temperature tra una settimana andranno giù".

Presto quindi anche per azzardare una previsione per settembre?

"In linea di massima la fine di agosto e l’inizio del prossimo mese saranno contrassegnate da variabilità e da temperature sotto la media".

In questi giorni soffriremo anche di notte come a luglio?

"Qualche serata sopra i 20 ci sarà, quindi parleremo di notti tropicali. Ma più secche".