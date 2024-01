Arance solidali contro i tumori. Sabato il progetto sbarca in città

Arrivano anche a Impruneta le "Arance della solidarietà", il frutto buono e benefico che arriva dalle coltivazioni biologiche della Sicilia e che fa bene a se stessi e agli altri. Dal 3 al 20 febbraio, l’Associazione Tumori Toscana estende la portata della sua ormai tradizionale iniziativa benefica anche al territorio imprunetino offrendo ai residenti l’opportunità di acquistare reti di arance bio al prezzo di 1,80 al chilo. I fondi raccolti andranno a sostenere le attività dell’associazione che porta cure specialistiche e assistenza domiciliare di qualità ai pazienti affetti da tumore e alle loro famiglie. In particolare le "Arance della solidarietà" in terra di Impruneta saranno destinati al progetto ‘Over 70’, un programma completo di assistenza domiciliare dedicato ai pazienti oncologici in età avanzata, offrendo loro cura e aiuto anche pratico e psicologico. L’assessore al sociale Irene Marchetti invita tutti ad aderire alla campagna: "Un gesto di solidarietà che contribuirà a fare la differenza nelle vite di chi è affetto da questa malattia e delle loro famiglie. La partecipazione di ognuno è fondamentale, anche per promuovere una maggiore consapevolezza sul sostegno alla lotta contro il cancro".

Manuela Plastina