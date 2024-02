Arance per combattere la mafia. Il progetto approda nelle scuole

La frutta? E’ antimafia. Lunedì arriveranno nelle mense scolastiche di Scandicci quasi 500 chili di arance coltivate nei terreni confiscati alla mafia. E’ il contributo di Cir Food società di gestione del servizio di ristorazione scolastica che ha aderito all’iniziativa Vitamine per la scuola. Il progetto, partito da Scandicci e arrivati in diversi comuni dell’area metropolitana è inserito nel programma di promozione alla legalità Libera la tua terra del Comune di Scandicci e di Libera. Ogni anno ci lavorano i comitati dei genitori degli Istituti comprensivi scolastici cittadini Spinelli, Pratolini e Casini e dai genitori rappresentanti dei consigli dei nidi comunali, con l’acquisto degli agrumi provenienti dalla cooperativa Beppe Montana Libera Terra, che gestisce circa 90 ettari di terreni agricoli provenienti da confische nei comuni di Lentini (appartenuti al clan Nardo), Belpasso e Ramacca (appartenuti al clan Riela). Inoltre in occasione della giornata dedicata alla Merenda della legalità, giovedì 15 febbraio, grazie al contributo dei genitori che hanno provveduto ad acquistare una cassetta di arance per classe o sezione, nelle scuole primarie, medie e dell’infanzia degli istituti comprensivi di Scandicci, verranno fornite arance e torte prodotte con il succo degli agrumi acquistati. L’assessore all’istruzione, Ivana Palomba, sta curando personalmente la promozione del progetto nelle scuole, insieme alla collega con delega alla legalità Diye Ndiaye. Un appuntamento ormai fisso per Scandicci, e per le scuole, che entrano nella cultura della legalità attraverso piccoli gesti e lezioni quotidiane.