Arance ai bambini nelle scuole Per finanziare progetti educativi

Oltre 4 tonnellate di arance sono arrivate dalla Sicilia, dai circa 90 ettari di campi confiscati alla mafia e oggi al centro di un progetto di recupero e sensibilizzazione grazie all’associazione Libera. I frutti della legalità sono stati ordinati dalla società di refezione Siaf per conto dei cittadini di Bagno a Ripoli, prenotate attraverso le scuole. Le reti di arance saranno consegnate alle famiglie stamani dalle 9,30 alle 12,30 in piazza della Vittoria, davanti all’ingresso del palazzo comunale, alla presenza del sindaco Francesco Casini e dell’assessore Francesca Cellini (foto, a destra), che nel recente passato sono stati in visita nei campi confiscati e coltivati. Parte del ricavato della vendita di questa operazione resterà sul territorio ripolese per finanziare progetti educativi delle scuole comunali. Una buona parte dell’ordine però rimarrà a Siaf: oltre a servire le arance nei pasti delle mense scolastiche, i frutti arriveranno anche ai ragazzi dell’Istituto Gobetti, coinvolti in un "laboratorio di sbucciatura" per la produzione di marmellata da proporre per merenda. Oltre alle arance, gli studenti in questi giorni hanno mangiato a basso impatto ambientale: con l’adesione al progetto "M’illumino di Meno", hanno trovato in tavola pasta al pesto di broccoli con verdure da agricoltura biologica, polpette di ceci biologici con salsa al pomodoro e insalata bio.

Manuela Plastina