Apre "San’azione" Una mostra itinerante per dodici artisti fra le strade delle Piagge

"San’azione" è una mostra itinerante che, da oggi all’11 giugno, si terrà nei luoghi delle Piagge, da "La Nave" di via della Sala agli spazi della Comunità in piazza Alpi-Hrovatin. Il progetto de "ilPrisma", in collaborazione con Angelika Stepken, coinvolge 12 artisti: David Behar Perahia & Iacopo Seri, Leonora Bisagno & Bruno Baltzer, Valentino Carrai, Alberto Gori, Leonardo Magnani, Jacopo Rachlik, Tina Salvadori Paz, Anne Schülke, Elena Barthel & Anna Lisa Pecoriello & Tina Grifoni. I dodici indagano lo spazio de Le Piagge. Il territorio della mostra comprende l’ampia scalinata di un’architettura sociale degli anni Ottanta e la Comunità delle Piagge di Don Alessandro, che dal 1994 è attiva come centro di azioni solidali. L’inaugurazione è oggi alle 16 in via della Sala 2h.