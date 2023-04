Apre la mostra dell’Artigianato Boom di presenze alla Fortezza Oltre 10mila visite in un giorno

Ottima partenza per il Mida 2023, l’87esima Mostra Internazionale dell’Artigianato. I visitatori, fin dalle prime ore di apertura, si sono messi in coda nel piazzale antistante la Fortezza e hanno affollato i vari padiglioni e le mostre allestite nelle sale. Grande soddisfazione anche da parte di Firenze Fiera e di tutti i partner istituzionali: "Desidero ringraziare innanzitutto i 450 espositori artigiani che hanno creduto in questa edizione della mostra – ha dichiarato il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini –. Grazie al lavoro di tutti possiamo, in questa prima giornata di fiera, contare su ben 10.300 presenze".

"La mostra dell’artigianato è il vero core business, una delle attività più importanti su cui si è impostata Firenze Fiera", ha aggiunto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Fra gli eventi in evidenza oggi, alle ore 10 al piano inferiore del padiglione Spadolini si apre il convegno artigianato del Vietnam. Si svolgerà alla Sala della Scherma il convegno ’Firenze Città del Restauro’ a cura di Promofirenze (inizio alle 15), sulla centralità di Firenze e della Toscana quale realtà economica strategica nel settore del restauro.