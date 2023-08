Apre la finestra e scappa Preso con l’argenteria

FIRENZE

Via Mazzoni a Rifredi, nella notte intorno alle 21 qualcuno sente rumori provenire da un palazzo, in particolare da un appartamento al piano inferiore rispetto al suo e chiama la centrale operativa del comando provinciale dell’Arma.

Quando i Carabinieri arrivano, fanno appena in tempo a vedere un individuo uscire dalla finestra di una abitazione posta al piano terra. Un ladro. L’uomo prova a svignarsela, ma viene bloccato e immobilizzato. Ha uno zaino. Dentro, come constateranno di lì a poco i militari della Stazione di Firenze Santa Maria Novell, un tesoretto niente male in gioielli in argento, penne e monete pregiate e altra oggettistica da collezione, il tutto per un valore più che discreto: il bottino frutto dell’ultima incursione del ladro nell’appartamento al piano terra di via Mazzoni. Bottino restituito al proprietario ad accertamenti conclusi.

Il bandito preso in flagranza è un 32enne marocchino senza fissa dimora, pluripregiudicato; i Carabinieri lo arrestano per furto in abitazione.

Non è un arresto ’indolore’. Il nordafricano che non ha niente da perdere, si batte e si dibatte, resiste ai militari della stazione di Santa Maria Novella tanto da causare a uno di loro che ne ha bloccata la fuga lesioni giudicate guaribili con sette giorni di prognosi. Da qui la seconda accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il trentaduenne arrestato viene portato in una camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice, fissata per ieri mattina.

g.sp.