Apre il ’Parco Fitness’ Nuovi attrezzi e spazi Soddisfatto il Comune

Firenzuola adesso è più… sportiva. A Pian del Ponte, all’ingresso del paese, è stato inaugurato il nuovo "Parco Fitness", presenti il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere comunale con delega allo sport Maurizio Baracani, il Dirigente scolastico Marco Menicatti, il parroco Don Aldo Menichetti e i rappresentanti di alcune associazioni locali. Dopo il taglio del nastro e la benedizione dell’area, gli alunni delle classi prime e seconde delle Scuole Medie di Firenzuola si sono cimentati per primi con gli attrezzi installati nell’area sportiva, oltre a sfidarsi in una partita di pallavolo, e non è mancata neppure un’esibizione di ping pong. L’idea di realizzare una nuova area per il fitness, che arricchisce ulteriormente l’area è venuta al consigliere Baracani, ora molto soddisfatto per vederla realizzata: "Sì, sono davvero contento di aver portato a termine la realizzazione di questo impianto sportivo dove l’accesso a questi nuovi attrezzi è completamente gratuita. Un impianto già molto frequentato, da ragazzi e ragazze di tutte le età".