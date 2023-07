Lunedì apre il centro medico avanzato dell’ospedale Serristori di Figline: il presidio con medici e infermieri 12 ore al giorno per 7 giorni a settimana accoglierà patologie a bassa complessità o codici minori arrivati autonomamente, quindi non le ambulanze dirottate su Ponte a Niccheri o Montevarchi.

Fisicamente prenderà il posto del pronto soccorso, ma non lo sostituirà: è un’altra cosa. La Regione e la Asl sono state chiare: il punto di emergenza e urgenza chiuso due anni e mezzo fa per fare spazio alla gestione del Covid, non riaprirà più nel Valdarno fiorentino a causa di numeri di utenti che non rispondono ai dettami nazionali. All’inaugurazione saranno presenti i vertici delle amministrazioni e della sanità toscani.

Ma la Cgil accusa: "A fronte del blocco delle assunzioni, a Figline si punta sui turni aggiuntivi super retribuiti in piene ferie: si calcolano 90.000 euro di spesa per il personale per soli due mesi". Inoltre, "questi fondi – suggerisce la Cgil – potevano essere spesi per esempio per ripristinare un impianto di condizionamento delle sale operatorie di Ponte a Niccheri che da settimane, a causa del mancato funzionamento".

Manuela Plastina