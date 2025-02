Appuntamento col Carnevale medievale

Domenica 2 marzo torna il Carnevale medievale. Appuntamento alle 14 in piazza Vittorio Veneto con il saluto del sindaco e la partenza verso il Castello del corteo storico delle contee dei borghi di Calenzano con la partecipazione degli Alfieri e dei musici della Valmarina. I figuranti arriveranno in piazza San Niccolò, alle 15,30 ci saranno la sfilata delle contee con la votazione del pubblico e i giochi per assegnare la Torre d’oro e il Torrino. Alle 18 il rogo del Re Carnevale, realizzato dall’Atletica Calenzano.