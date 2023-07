Appuntamenti gourmet in Villa Tutto pronto per il Caruso wine

di Lisa Ciardi

Torna, a Lastra a Signa, l’appuntamento con il "Caruso wine & food summer festival". Sabato 15 e domenica 16 luglio prenderà il via la VI edizione della manifestazione, fra degustazioni di vini, street food, assaggi e dj set al tramonto nella Villa che fu dimora del grande tenore napoletano. Prevista anche una cena di anteprima, in programma domani, venerdì 14 luglio, e intitolata "Nessun dorma! A cena con Caruso". La serata, in questo caso, è organizzata in collaborazione con l’Osteria il Pratellino. Il "Caruso wine & food summer festival", nata per valorizzare il vino e il mangiar bene, è organizzato dall’associazione della Villa insieme a Firenze Spettacolo e Promowine e col patrocinio del Comune di Lastra a Signa. La parte dell’evento dedicata alle degustazioni si svolgerà nelle sale e nei saloni della Villa, quindi al chiuso: per questo l’evento è assicurato anche in caso di maltempo. Nel giardino invece ci saranno le varie offerte gastronomiche per una ricca merenda o una cena al fresco in campagna. Protagoniste saranno circa 35 aziende vinicole e eccellenze gastronomiche artigianali.

"Durante la manifestazione la qualità è sempre molto alta – spiegano gli organizzatori - e vengono privilegiate aziende artigianali e familiari, in modo da offrire sempre qualcosa di nuovo da scoprire e comprare. Le aziende provengono da varie parti d’Italia: Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Puglia e naturalmente dalla Toscana, quasi totalmente rappresentata in tutte le sue Doc, Docg e Igt, oltre che con le varie tipologie di vino, fra rossi, bianchi, rosati e bollicine. Novità di questa edizione è la presenza di qualche azienda straniera: si potranno assaggiare così anche vini e spumanti francesi e spagnoli. Tra le eccellenze gastronomiche infine varie specialità regionali come formaggi, miele, biscotti, zafferano, pasta e dolci". Come consueto, il festival sarà anche un’occasione per passare un pomeriggio in relax alternando le degustazioni a momenti di riposo o a passeggiate nel parco. Info: villacaruso.it.