Appuntamenti con itinera

Fine settimana con Itinera. Sono due gli appuntamenti che si terranno tra oggi e sabato sulle colline di Scandicci. Oggi dalle 18,30 (ritrovo al parcheggio di Poggio Valicaia, via della Poggiona 6, Scandicci) c’è il trekking Scollinando 2, La via delle Lucciole, organizzato da Pro Loco e Podere del Leone. E’ necessaria la prenotazione chiamando il numero 3383952439 oppure scrivendo a proloco.sanvincenzo[email protected] Sarà un viaggio sui sentieri di collina per vedere lo spettacolo delle lucciole. Questo il programma: ritrovo al parcheggio di Poggio Valicaia e arrivo alla Grotta di San Zanobi; si prosegue verso Mosciano, successivamente apericena al Podere del Leone e ritorno per via dei Valloni fino al parcheggio di Poggio Valicaia. Invece sabato dalle 18 alla Fattoria I Sassoli (via di Marciola, 9) c’è "Alla scoperta dei grani antichi", prenotazione obbligatoria allo 0574718010. In programma passeggiata nei terreni dell’azienda alla scoperta dei Grani Antichi, spiegazione delle loro peculiarità, caratteristiche e riconoscimento in campo delle loro differenze. A conclusione dell’evento piccolo rinfresco in campo. La Fattoria I Sassoli è un’antica Azienda agricola che si estende tra i boschi della Roveta ed il fiume Pesa. Oggi è un’azienda biologica certificata.