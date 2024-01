Approvato il bilancio: "Le tasse non aumenteranno"

LASTRA A SIGNA

Nessun aumento di aliquote e tariffe dei servizi a domanda individuale per il bilancio di previsione 2024 del Comune di Lastra a Signa. Mentre resta forte l’attesa per il primo arrivo della Taric, la tariffa corrispettiva legata a raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il bilancio, elaborato in continuità con quello dello scorso anno, è stato approvato nel corso dell’ultimo consiglio comunale con 11 voti favorevoli, 4 contrari e un astenuto.

"La manovra finanziaria – spiegano dall’amministrazione comunale - mantiene le aliquote e le tariffe dei servizi a domanda individuale inalterate rispetto al 2023 confermando i servizi erogati. Anche l’esenzione sull’addizionale Irpef resta immutata per i redditi fino a 13mila euro, così come non sono previste modifiche per i canoni del Centro Sociale Residenziale. Questo bilancio prosegue il lavoro per l’abbattimento dell’indebitamento dell’ente: dal 2014 quando il Comune registrava 16.306.544 euro di indebitamento si è passati a 8.517.825 euro, un ottimo risultato che consente di liberare risorse per investimenti futuri".

Sul piano della Taric, anche per il 2024, sarà applicato il nuovo sistema della tariffa corrispettiva, un modello basato sulla misurazione dei rifiuti conferiti resa possibile dall’uso di cassonetti intelligenti che sono stati sperimentati per la prima volta da Alia proprio a Lastra a Signa. I nuovi contenitori di ultima generazione hanno un sistema di misurazione di tipo volumetrico che permette di mappare la quantità e la correttezza della raccolta: dovrebbero dunque premiare chi differenzia meglio.

Lisa Ciardi