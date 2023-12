Approvato il bilancio di previsione: "Nessun aumento delle tasse"

Nessun aumento né dei tributi locali né delle tariffe dei servizi comunali, inclusi quelli scolastici, nel bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Calenzano approvato dal consiglio comunale con i voti a favore della maggioranza, l’astensione del Gruppo misto e i voti contrari dei gruppi Lega Salvini Calenzano e Sinistra per Calenzano. "L’impegno del Comune a sostegno delle situazioni di difficoltà - spiegano il sindaco Riccardo Prestini (in foto) e l’assessore Damiano Felli – si è concretizzato nell’incremento di 140mila euro in un biennio tra trasferimenti a Sds e servizi, passando da 810mila euro a 950mila euro, risorse confermate anche per il prossimo biennio. Tra le misure il finanziamento del Fondo affitti con risorse proprie di 119mila euro nel 2023 e il sostegno all’assistenza educativa agli alunni con disabilità".

In totale le spese per investimenti 2024-2026 sono di circa 50 milioni di euro, in cui sono compresi gli stanziamenti per le piste ciclabili, l’adeguamento sismico del Palazzo comunale con parte di risorse regionali e i primi due lotti del parco delle Carpugnane per circa 6 milioni. In bilancio anche i finanziamenti Pnrr per la realizzazione di 63 alloggi Erp, con partenza dei lavori prevista a inizio 2024, la realizzazione del polo scolastico della Fogliaia per 6,6 milioni di euro e a seguire il plesso e la palestra a Settimello con un impegno per circa 10 milioni di euro.

S.N.