Approvata mozione della Lega per stanze multidimensionali nei nidi

Aule multisensoriali nelle scuole dell’infanzia. A dare il via al percorso per la creazione di spazi a misura delle esigenze dei bambini con diverse disabilità è stata una mozione presentata, nell’ultimo consiglio comunale, dal capogruppo della Lega Daniele Baratti approvata con un emendamento presentato dal Pd: "Una stanza multisensoriale – sottolinea il consigliere del centrodestra – può contribuire significativamente a ridurre le difficoltà di alunni autistici e con gravi disabilità, affetti da ipersensibilità eo iposensibilità attraverso stimolazioni opportunamente configurate e personalizzate, riequilibrando le percezioni sensoriali e rendendo più semplice la quotidianità. L’utilizzo di questa pratica, nel corso degli ultimi anni, si è sviluppato e diffuso in tutto il mondo, rivelandosi un efficace strumento di supporto allo sviluppo senso-motorio nella prima infanzia e in molteplici altre situazioni: disabilità ma anche disagio sociale, integrazione, disturbi dell’attenzione, prevenzione del burden e del burnout". Un intervento educativo all’avanguardia e una esperienza da replicare, dunque, anche a Calenzano: "Con la mozione approvata - prosegue infatti Baratti - abbiamo impegnato la giunta ad avviare fin da subito l’iter verificando gli spazi e stanziando una somma a bilancio per realizzare almeno due aule multisensoriali nelle scuole dell’infanzia che si ritengono più opportune".

Sandra Nistri