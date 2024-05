Applausi infiniti per il concerto al Maggio

Dopo aver ricevuto nei giorni scorsi le Chiavi della città come riconoscimento del rapporto che da quasi quarant’anni lo lega al Maggio Fiorentino, Myung-Whun Chung ha tenuto il suo attesissimo concerto nell’ambito dell’86esima edizione del festival ed è stato accolto trionfalmente in una Sala Mehta stipata fino all’inverosimile, perfino nei posti dietro l’orchestra. L’abbinamento di due vertici del sinfonismo romantico come l’Incompiuta di Schubert e la Quarta di Brahms ha permesso di rinnovare l’ammirazione per la sua statura di direttore e di interprete a cominciare dalle straordinarie doti tecniche capaci di ottenere un suono di rara rotondità e morbidezza e un legato che non conosce fratture anche nelle frasi più ampie, facendo nascere quasi impercettibilmente un suono da quello che lo precede, ma allo stesso tempo anche un’energia ritmica tesa a un’asciutta concentrazione espressiva senza il minimo compiacimento sentimentale. In Schubert la contrapposizione fra la gravità angosciosa di un primo tempo più del consueto di cupa lentezza e un secondo per contro trasparente e luminoso, altrettanto insolitamente scorrevole, ha esaltato la perfetta complementarietà di atmosfere quasi a contraddire l’incompiutezza della partitura. Analogamente nell’ultima Sinfonia di Brahms Chung è sembrato voler esaltare più il lirismo crepuscolare e l’intima irrequietezza soggettiva che la massiccia monumentalità raggiungendo gli esiti più alti in un Andante di commovente intensità poetica e nel travolgente gorgo di passioni della Passacaglia finale. Un grande concerto, insomma, al cui esito l’Orchestra del Maggio ha concorso con un settore di archi di vellutata omogeneità ed eccellenti uscite solistiche delle prime parti fra i fiati. Al termine il grande direttore è stato a lungo festeggiato da un diluvio di applausi, compresi quelli dei suoi collaboratori.

Giuseppe Rossi