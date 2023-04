Applausi a Charléne e Alberto L’omaggio a mamma Grace

di Olga Mugnaini

Gli applausi e i saluti dei fiorentini che li hanno visti uscire da Palazzo Gondi, l’abbraccio con l’amico Andrea Bocelli alla Fondazione in piazza San Firenze, le passeggiate mano nella mano in centro e le visite istituzionali, l’aperitivo al tramonto sulla Terrazza di Saturno a Palazzo Vecchio. E poi, come in tutti i rituali principeschi, la cena di gala a scopo benefico, con ospiti elegantissimi nel Salone dei Cinquecento. E’ volata via come in un sogno la visita fiorentina del principe Alberto II e la moglie Charlène, che stamani sono ripartiti da Palazzo Gondi, dove erano ospiti, per tornare nel Principato di Monaco.

L’occasione, le celebrazioni per i 160 anni del Consolato del Principato di Monaco a Firenze, organizzate dal Console onorario Alessandro Giusti, ma allo stesso tempo, una piccola vacanza con un risvolto intimo e familiare: il Principe Alberto ha acquistato alcuni ritratti della madre Grace Kelly dipinti dal cartellonista del cinema Nano Campeggi, che ha ritratto la star di Hollywood per molti dei suoi film più celebri. Fra questi Caccia al ladro e il Cigno. La vedova Elena Campeggi, insieme al figlio Giovanni, ha consegnato i dipinti e fatto poi omaggio di un altro ritratto con una Grace Kelly giovanissima e bella come non mai. Il principe ha donato a Elena Campeggi una sciarpa di seta color avorio con lo stemma del principato di Monaco. E poi, in mezzo ai tanti appuntamenti ufficiali, col sindaco Dario Nardella, il presidente della Regione Eugenio Giani e molte, altre autorità, lei la statuaria, elegante e delicatissima Charlène, che è arrivata alla cena di gala con un raffinato abito di paillettes nero.

Il Salone dei Cinquecento, agli oltre trecento ospiti, si è presentato in un trionfo di tavoli imbanditi con tovagliato in lino bianco, e un tocco di rosso nei tulipani e in un calice di cristallo, in onore dei colori monegaschi. Fra le prelibatezze, del menu di Guido Guidi, mezzi paccheri saltati al ragù bianco di Cinta Senese, filetto di vitello al Chianti Classico e per finire mille foglie scomposto di crema chantilly.