Appenninia La festa dedicata al vino per celebrare la produzione locale

Erano sedici i produttori di vino mugellani presenti. E con loro anche un’azienda dalla montagna lucchese e tre da Modigliana. Perché l’evento ideato dal Comune di Vicchio ha scelto di allargare lo sguardo, per valorizzare una produzione vitivinicola piccola nelle dimensioni, ma sempre più considerata a livello qualitativo. Si chiama "Appenninia" e si è tenuta nella giornata di ieri, prima in teatro, poi in piazza. Già il fatto di tenere l’evento di lunedì, e non nel consueto fine settimana mostra il taglio diverso di questo festival del vino made in Vicchio. Lo scopo era infatti di favorire la partecipazione dei ristoratori locali, e degli operatori professionali del settore vinicolo. E la presenza numerosa e qualificata ha dimostrato che l’idea è stata buona. Al mattino, in un talk show condotto da Massimo Cirri, storica voce di Caterpillar di Rai Radio2, si è spiegato il senso dell’iniziativa e si sono presentate le esperienze già in campo, e i progetti destinati ad arricchire ulteriormente la "vigna" mugellana. "Già il fatto di averci messi tutti insieme – dice Simone Menichetti, il vignaiolo mugellano più "alto", visto che ha osato impiantare i propri vigneti sulla montagna di Firenzuola, a Pietramala, 900 metri di altitudine – è significativo e importante". Il futuro del vino mugellano è intrigante: i territori del Mugello, in quota, sono stati scelti da un vitivicoltore giapponese, che impianterà a Firenzuola un vitigno originario del Sol Levante, il pinot nero mugellano è sempre più quotato, mentre anche Antinori e Frescobaldi, nella vallata mugellana, stanno sostituendo grano e granturco con vitigni di pregio. In questo contesto "Appenninia" vuol fare da vetrina e punto di riferimento a livello più ampio: non a caso gli inviti a viticoltori romagnoli e lucchesi: "Vogliamo celebrare con questa iniziativa – sottolinea il sindaco Filippo Carlà Campa - l’intero Appennino, macroregione vinicola, geografica, sociale ed economica: terra preziosa da riscoprire e da vivere di nuovo pienamente".

Nicola Di Renzone

Paolo Guidotti